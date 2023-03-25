Кузнецов два года просит "Вашингтон" об уходе из клуба

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов хочет уйти из клуба по собственному желанию. Об этом сообщает "Матч ТВ". Кузнецов уже второй год через своего агента просит "Кэпиталз" об обмене.

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Раньше столичный клуб на это готов не был. СМИ сообщали, что россиянин уже это межсезонье может быть обменян в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Контракт Кузнецова с "Вашингтоном" при средней зарплате 7,8 млн долларов за сезон действует до 2025 года. Кузнецов выступает за "Кэпиталз" с 2014 года, до этого он играл только за челябинский "Трактор".

В текущем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 72 матчах, отметившись 12 заброшенными шайбами и 40 результативными передачами. Россиянин является вторым по результативности игроком команды в этом сезоне после Александра Овечкина. Стоит отметить, что зимой команду покинул еще один россиянин - защитник Дмитрий Орлов. Он был обменян в "Бостон". После 73 матчей "Вашингтон Кэпиталз", набрав 76 очков, располагается на 10-м месте в турнирной таблице.