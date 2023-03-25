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22 минуты назад

"Бостон" стал победителем Атлантического дивизиона НХЛ

ТАСС

"Бостон" со счетом 2:1 победил "Тампу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

"Бостон" стал победителем Атлантического дивизиона НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Патрис Бержерон (7-я минута) и Гарнет Хэтэуэй (38). У проигравших отличился Виктор Хедман (10). Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями, также очков не набрали его соотечественники, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров, выступающие за "Тампу". Вратарь проигравшей команды Андрей Василевский отразил 32 броска из 34.

"Бостон" досрочно стал победителем Атлантического дивизиона, ранее команда становилась первой в дивизионе в 2014 и 2020 годах. Коллектив из Атлантического дивизиона в последних трех полноценных сезонах выигрывал регулярный чемпионат - "Тампа" в сезоне-2018/19, "Бостон" в сезоне-2019/20, "Флорида" в сезоне-2021/22. Сезон-2020/21 был укорочен, а привычный состав дивизионов претерпел изменения из-за пандемии коронавируса, первое место в регулярном чемпионате тогда занял "Колорадо". Последней командой не из Атлантического дивизиона, которая смогла выиграть регулярный чемпионат, состоящий из 82 игр, был "Нэшвилл" (сезон-2017/18, Центральный дивизион).

"Бостон" возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ, набрав 117 очков в 72 матчах. "Тампа" занимает третье место в Атлантическом дивизионе с 90 очками после 74 игр. "Бостон" в следующем матче 26 марта встретится на выезде с "Каролиной". "Тампа" свою следующую встречу также проведет в гостях против "Каролины", игра состоится 29 марта.

В другом матче игрового дня "Филадельфия" дома победила "Детройт" (3:0).

Хоккей,Михаил Сергачев,Виктор Хедман,Патрис Бержерон,Никита Кучеров,Дмитрий Орлов,Андрей Василевский,
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