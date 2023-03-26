Овечкин сократил отставание от Гретцки до 72 голов

Овечкин забросил 822-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, лидером является канадец Уэйн Гретцки (894). Форвард "Вашингтона" отметился результативными действиями в седьмом матче подряд, всего на его счету в нынешнем сезоне 72 очка (42 шайбы + 30 передач). Его партнер по команде Евгений Кузнецов отметился результативной передачей и набрал 53-е очко (12+41) в сезоне. Нападающий "Питтсбурга" Малкин забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, всего на счету 36-летнего россиянина 75 очков (25+50).