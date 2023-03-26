Овечкин сократил отставание от Гретцки до 72 голов

Питтсбург" со счетом 4:3 дома победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье.
Заброшенными шайбами в составе хозяев отличились Райан Полинг (31-я минута), Чед Раведел (33), Джейк Гюнцель (41) и Евгений Малкин (59). У "Вашингтона" голами отметились Том Уилсон (46), Александр Овечкин (54) и Дилан Строум (58).
Овечкин забросил 822-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, лидером является канадец Уэйн Гретцки (894). Форвард "Вашингтона" отметился результативными действиями в седьмом матче подряд, всего на его счету в нынешнем сезоне 72 очка (42 шайбы + 30 передач). Его партнер по команде Евгений Кузнецов отметился результативной передачей и набрал 53-е очко (12+41) в сезоне. Нападающий "Питтсбурга" Малкин забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, всего на счету 36-летнего россиянина 75 очков (25+50).
"Вашингтон" занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 76 очков в 74 матчах. У "Питтсбурга", занимающего пятую строчку в таблице, 82 очка в 73 играх.
В следующем матче "Вашингтон" примет "Нью-Йорк Айлендерс" 30 марта, "Питтсбург" на выезде встретится с "Детройтом" 29 марта.