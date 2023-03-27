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36 минут назад

Малкин: жена приготовила нам шикарный ужин, это сработало. Овечкин забил, я забил

Чемпионат.comиещё 2

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал совместный ужин с хоккеистами «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Алексеем Протасом и Александром Алексеевым, накануне очной встречи команд.

Малкин: жена приготовила нам шикарный ужин, это сработало. Овечкин забил, я забил
Фото: NHL.COMNHL.COM

«Всегда приятно [встретиться]. Повеселились, много шутили. Мы хорошие друзья, давно друг друга знаем, когда есть возможность, проводим время вместе. Жена приготовила для нас шикарный ужин. Это сработало, сами видели — Овечкин забил, Кузя отдал передачу, я забил. Это сработало для всех нас», — приводит слова Малкина журналист Эмили Каплан в своём «твиттере».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3.

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