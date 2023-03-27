Сообщается, что 37-летний нападающий вновь взял время на отдых и восстановление. Овечкин не в первый раз пользуется такой возможностью, в нынешнем сезоне он уже несколько раз пропускал тренировки. Примечательно, что в матчах после этого россиянин не всегда принимал участие. Сообщалось, что его беспокоит травма нижней части тела.