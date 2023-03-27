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1 час назад

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» после матча с «Питтсбургом»

Чемпионат.com

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды после матча с «Питтсбург Пингвинз» (3:4), сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Сообщается, что 37-летний нападающий вновь взял время на отдых и восстановление. Овечкин не в первый раз пользуется такой возможностью, в нынешнем сезоне он уже несколько раз пропускал тренировки. Примечательно, что в матчах после этого россиянин не всегда принимал участие. Сообщалось, что его беспокоит травма нижней части тела.

В текущем регулярном чемпионате 37-летний нападающий принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка.

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Следующий матч «Вашингтон» проведёт в ночь с 29 на 30 марта дома с «Нью-Йорк Айлендерс». Старт встречи запланирован на 2:30 мск.

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