«Адмирал» продлил контракт с вратарём Никитой Серебряковым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один сезон.

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Голкипер провёл в регулярном Фонбет чемпионате КХЛ 50 матчей, в которых одержал 20 побед. Процент отражённых бросков составил 94,4%. Коэффициент надёжности вратаря — 1.79.

В плей-офф 27-летний вратарь одержал победу в шести из 12 матчах с процентом отражённых бросков 94,5%. Коэффициент надёжности голкипера — 1.95.

Всего в КХЛ Серебряков провёл 189 матчей, в которых показал процент отражённых бросков 92,6%.