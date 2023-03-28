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38 минут назад

Капитан клуба НХЛ оценил отказ россиянина участвовать в ЛГБТ-акции

Lenta.ru

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрс» Кайл Окпосо оценил отказ российского защитника команды Ильи Любушкина участвовать в ЛГБТ-акции. Его слова приводит ESPN.

Капитан клуба НХЛ оценил отказ россиянина участвовать в ЛГБТ-акции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хоккеист заявил, что клуб поддерживает Любушкина и уважает его решение.

«Осуждать его, не пытаясь понять весь масштаб его решения, было бы неразумно. Не думаю, что справедливо судить о нем по принципу "глаз за глаз"», — посчитал он.

Акция в поддержку ЛГБТ-сообщества должна пройти перед матчем с «Монреаль Канадиенс» в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени. Любушкин заявил, что не выйдет на предматчевую разминку в форме с подобной символикой. Он объяснил отказ от участия в акции принятым в России законом о запрете пропаганды ЛГБТ.

Ранее от участия в акции отказались игроки «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стал надевать радужную форму российский хоккеист «Филадельфии Флайерс» Иван Проворов.

Хоккей,Илья Любушкин,Кайл Окпосо,Иван Проворов,
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