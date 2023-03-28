Капитан клуба НХЛ оценил отказ россиянина участвовать в ЛГБТ-акции

«Осуждать его, не пытаясь понять весь масштаб его решения, было бы неразумно. Не думаю, что справедливо судить о нем по принципу "глаз за глаз"», — посчитал он.

Акция в поддержку ЛГБТ-сообщества должна пройти перед матчем с «Монреаль Канадиенс» в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени. Любушкин заявил, что не выйдет на предматчевую разминку в форме с подобной символикой. Он объяснил отказ от участия в акции принятым в России законом о запрете пропаганды ЛГБТ.