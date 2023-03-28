НХЛ оценит целесообразность ЛГБТ-акций после отказов клубов от участия в них

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оценит целесообразность проведения ЛГБТ-акций во время матчей. Об этом Гэри Беттмэн.

Он рассказал, что в НХЛ задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них.

«Проблема в том, что игроки по разным причинам не могут чувствовать себя комфортно, надевая форму в знак поддержки. Плюс индивидуальные отказы от участия отвлекают от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в «Миннесота Уайлд» отказались надеть радужные джерси из-за запрета на ЛГБТ-пропаганду в России. По информации The Athletic, в команде несколько дней изучали закон, принятый в России в 2022 году, и решили не участвовать в акции из-за беспокойства за форварда Кирилла Капризова.