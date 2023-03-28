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11 минут назад

Новым главным тренером «Северстали» станет Козырев, входивший в штаб Ларионова в «Торпедо»

Чемпионат.com

Как стало известно «Чемпионату», тренер «Торпедо» Андрей Козырев возглавит «Северсталь».

Новым главным тренером «Северстали» станет Козырев
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отметим, что стороны находятся на финальной стадии переговоров.

В нынешнем сезоне Козырев входил в тренерский штаб Игоря Ларионова в «Торпедо». Нижегородская команда в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги провела 68 матчей, в которых набрала 90 очков, и заняла четвёртое место в Западной конференции. В сводной таблице КХЛ нижегородцы завершили чемпионат на пятой позиции, уступив лишь СКА, ЦСКА, «Локомотиву» и «Ак Барсу». В плей-офф «Торпедо» прошло в первом раунде московское «Динамо» в шести матчах (4-2), но проиграло СКА (0-4).

«Северсталь» последние пять лет возглавлял Андрей Разин, принявший решение покинуть череповчан после вылета из текущего плей-офф.

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