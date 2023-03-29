Стала известна зарплата Разина в «Металлурге»

Появились подробности контракта Андрея Разина с «Металлургом», сообщает «СЭ».
По информации источника, новый главный тренер магнитогорцев заработает 35 миллионов рублей за сезон.
Вчера «СЭ» также проинформировал, что вместе с Разиным в клуб придут его помощники по «Северстали» Юрий Трубачев и Евгений Михалкевич. Соглашение между сторонами будет подписано по системе — 1+1. Контракт будет пролонгирован на второй год, если команда выйдет во второй раунд плей-офф в следующем сезоне.
Предыдущим главным тренером «Металлурга» был Илья Воробьев, который покинул команду после вылета во втором раунде плей-офф КХЛ. «Магнитка» не смогла пройти омский «Авангард». Счет в серии 0-4. Воробьев работал в клубе с 2019 года.
Разин руководил «Северсталью» с 2018 года. Специалист покинул команду после вылета в первом раунде плей-офф. «Северсталь» уступила ЦСКА. Счет в серии 3-4.