Стала известна зарплата Разина в «Металлурге»

Вчера «СЭ» также проинформировал, что вместе с Разиным в клуб придут его помощники по «Северстали» Юрий Трубачев и Евгений Михалкевич. Соглашение между сторонами будет подписано по системе — 1+1. Контракт будет пролонгирован на второй год, если команда выйдет во второй раунд плей-офф в следующем сезоне.