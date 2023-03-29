Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
9 минут назад

Стала известна зарплата Разина в «Металлурге»

Спорт день за днемиещё 3

Появились подробности контракта Андрея Разина с «Металлургом», сообщает «СЭ».

Стала известна зарплата Разина в «Металлурге»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

По информации источника, новый главный тренер магнитогорцев заработает 35 миллионов рублей за сезон.

Вчера «СЭ» также проинформировал, что вместе с Разиным в клуб придут его помощники по «Северстали» Юрий Трубачев и Евгений Михалкевич. Соглашение между сторонами будет подписано по системе — 1+1. Контракт будет пролонгирован на второй год, если команда выйдет во второй раунд плей-офф в следующем сезоне.

Предыдущим главным тренером «Металлурга» был Илья Воробьев, который покинул команду после вылета во втором раунде плей-офф КХЛ. «Магнитка» не смогла пройти омский «Авангард». Счет в серии 0-4. Воробьев работал в клубе с 2019 года.

Разин руководил «Северсталью» с 2018 года. Специалист покинул команду после вылета в первом раунде плей-офф. «Северсталь» уступила ЦСКА. Счет в серии 3-4.

Хоккей,Евгений Михалкевич,Юрий Трубачев,Илья Воробьев,Андрей Разин,Металлург,ХК Авангард,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий