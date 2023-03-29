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1 час назад

Кузьменко дважды забил «Сент-Луису» и обновил рекорд «Ванкувера» по очкам для дебютантов. У него 37+31 в 73 играх

Sports.ruиещё 1

Андрей Кузьменко обновил рекорд «Ванкувера» по очкам для дебютантов.

Кузьменко обновил рекорд «Ванкувера» по очкам для дебютантов
Фото: Sports.ruSports.ru

Форвард «Кэнакс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:6 ОТ).

На счету 27-летнего россиянина стало 68 (37+31) очков в 73 играх. Он превзошел достижение Элиаса Петтерссона по очкам в дебютном сезоне в НХЛ в составе «Ванкувера» (2018/19, 66 очков в 71 игре, 28+38).

Ранее Кузьменко побил аналогичный рекорд по голам, которым владел Павел Буре.

Сегодня Андрей (18:43, 2:45 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и сделал 1 блок.

Хоккей,Элиас Петтерссон,Андрей Кузьменко,Павел Буре,
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