Кузьменко обновил рекорд «Ванкувера» по очкам для дебютантов

Форвард «Кэнакс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:6 ОТ).

На счету 27-летнего россиянина стало 68 (37+31) очков в 73 играх. Он превзошел достижение Элиаса Петтерссона по очкам в дебютном сезоне в НХЛ в составе «Ванкувера» (2018/19, 66 очков в 71 игре, 28+38).