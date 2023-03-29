Латвия отказалась вызывать играющих в КХЛ хоккеистов в сборную

Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать в сборную выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) игроков. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь организации Робертс Плужейтс.

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Плужейтс рассказал, что в команду не попадут вратарь Янис Калниньш, представляющий хабаровский «Амур», и нападающий Николай Елисеев из владивостокского «Адмирала». Они пропустят чемпионат мира 2023 года.

27 марта еще одна европейская страна — Словакия — отказалась вызывать играющих в России хоккеистов. Представители местной федерации заявили, что решение было принято ради спокойствия и концентрации остальных игроков. До этого власти Латвии, Чехии, Финляндии и Швеции запретили хоккеистам из КХЛ выступать за сборные страны.