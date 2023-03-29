$76.45+0.1482.39-0.75
9 минут назад

Еще одна страна отказалась вызывать играющих в России хоккеистов в сборную

Lenta.ruиещё 2

Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать в сборную выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) игроков. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь организации Робертс Плужейтс.

Латвия отказалась вызывать играющих в КХЛ хоккеистов в сборную
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Плужейтс рассказал, что в команду не попадут вратарь Янис Калниньш, представляющий хабаровский «Амур», и нападающий Николай Елисеев из владивостокского «Адмирала». Они пропустят чемпионат мира 2023 года.

27 марта еще одна европейская страна — Словакия — отказалась вызывать играющих в России хоккеистов. Представители местной федерации заявили, что решение было принято ради спокойствия и концентрации остальных игроков. До этого власти Латвии, Чехии, Финляндии и Швеции запретили хоккеистам из КХЛ выступать за сборные страны.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры КХЛ начали покидать команды.

Хоккей,Янис Калниньш,Николай Елисеев,СБОРНАЯ РОССИИ,ХК Амур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий