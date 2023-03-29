Плющев высказался о зависимости «Вашингтона» от игры Овечкина

В этом сезоне Ови пережил потерю отца.
Экс-наставник сборной России Владимир Плющев оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«У Ови был очень тяжёлый сезон, что во многом связано со смертью отца. Но Алекс достойно принял эти обстоятельства. А всю эту статистику, кто кого обогнал – я не люблю. Игрок должен играть, а не обгонять.
Проблемы у «Кэпиталз», потому что все играют на Овечкина? Нет, он делает своё дело. Другие парни тоже, но получается это не у всех. Надеюсь, клуб проведёт работу над ошибками и в следующем сезоне всё будет в порядке», — цитирует Плющева издание «Спорт день за днём».
Напомним, в нынешнем сезоне 37-летний Овечкин провёл 68 матчей в регулярке НХЛ, заюил 42 гола и 30 раз ассистировал партнёрам.