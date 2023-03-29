Плющев высказался о зависимости «Вашингтона» от игры Овечкина

Проблемы у «Кэпиталз», потому что все играют на Овечкина? Нет, он делает своё дело. Другие парни тоже, но получается это не у всех. Надеюсь, клуб проведёт работу над ошибками и в следующем сезоне всё будет в порядке», — цитирует Плющева издание «Спорт день за днём».