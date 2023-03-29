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1 час назад

Оклад тренера «Адмирала» Тамбиева по новому контракту составит 20 млн рублей — СМИ

Матч ТВиещё 1

Окладная часть контракта главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.

Оклад тренера «Адмирала» по новому контракту составит 20 млн рублей
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В ноябре 2021 года Тамбиев на посту главного тренера «Адмирала» сменил Олега Горбенко. В текущем сезоне владивостокская команда дошла до второго раунда плей офф КХЛ, где уступила «Ак Барсу» (2–4). В среду стало известно, что специалист продлил контракт с клубом еще на один год.

Ранее Тамбиев приводил карагандинскую «Сарыарку» и петербургское «Динамо» к титулу чемпиона ВХЛ.

Хоккей,Олег Горбенко,Леонид Тамбиев,Динамо,
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