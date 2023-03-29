Оклад тренера «Адмирала» по новому контракту составит 20 млн рублей

Окладная часть контракта главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.
В ноябре 2021 года Тамбиев на посту главного тренера «Адмирала» сменил Олега Горбенко. В текущем сезоне владивостокская команда дошла до второго раунда плей офф КХЛ, где уступила «Ак Барсу» (2–4). В среду стало известно, что специалист продлил контракт с клубом еще на один год.
Ранее Тамбиев приводил карагандинскую «Сарыарку» и петербургское «Динамо» к титулу чемпиона ВХЛ.