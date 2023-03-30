Названы лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам второго раунда плей офф, сообщает пресс служба лиги.Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из «Адмирала», одержавший две победы в шести матчах серии с «Ак Барсом».

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Он отразил 95,32% бросков, коэффициент надежности составил 1,76. Серебряков стал вторым в истории КХЛ голкипером, признававшимся лучшим по итогам первых двух раундов в плей офф, — первым стал Микко Коскинен (СКА) в 2016 году.Лучшим защитником выбран Александр Никишин из СКА, набравший 2 (1+1) очка в четырех матчах. Никишин не завершил ни один из матчей против «Торпедо» с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».

Лучшим нападающим назван Рид Буше из «Авангарда», отметившийся 7 (5+2) баллами за результативность в четырех встречах против «Металлурга». Буше заработал показатель полезности «+6», две из его шайб стали победными.

Лучшим новичком признан защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, набравший 3 (0+3) очка в четырех матчах в серии против СКА. На его счету один силовой прием, два заблокированных броска и четыре отбора шайбы.