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29 минут назад

Серебряков, Никишин и Буше признаны лучшими игроками второго раунда плей-офф КХЛ

Матч ТВ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам второго раунда плей офф, сообщает пресс служба лиги.Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из «Адмирала», одержавший две победы в шести матчах серии с «Ак Барсом».

Названы лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ
Фото: КХЛ / Кузьмин ЮрийКХЛ / Кузьмин Юрий

Он отразил 95,32% бросков, коэффициент надежности составил 1,76. Серебряков стал вторым в истории КХЛ голкипером, признававшимся лучшим по итогам первых двух раундов в плей офф, — первым стал Микко Коскинен (СКА) в 2016 году.Лучшим защитником выбран Александр Никишин из СКА, набравший 2 (1+1) очка в четырех матчах. Никишин не завершил ни один из матчей против «Торпедо» с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».

Лучшим нападающим назван Рид Буше из «Авангарда», отметившийся 7 (5+2) баллами за результативность в четырех встречах против «Металлурга». Буше заработал показатель полезности «+6», две из его шайб стали победными.

Лучшим новичком признан защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, набравший 3 (0+3) очка в четырех матчах в серии против СКА. На его счету один силовой прием, два заблокированных броска и четыре отбора шайбы.

Прямые трансляции матчей плей офф КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Полуфинальные серии Кубка Гагарина стартуют 1 и 2 апреля.

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