Передача Сергачева помогла "Тампе" разгромить "Вашингтон" в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Тампа-Бэй Лайтнинг" встречалась с "Вашингтон Кэпиталз". Матч, который прошел на стадионе "Амалия Арена" в Тампе, закончился победой хозяев со счетом 5:1. На 10-й минуте первой двадцатиминутки счет в матче открыл нападающий "Тампы" Алекс Киллорн.

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Ему ассистировал российский защитник Михаил Сергачев. За три секунды до окончания первого периода форвард "Лайтнинг" Стивен Стэмкос удвоил преимущество своей команды. В конце второй половины матча нападающий "Вашингтона" Крэйг Смит сократил отставание до одной шайбы, но на пятой минуте заключительного периода форвард "Тампы" Патрик Марун забросил третью шайбу хозяев. На 17-й минуте третьего периода Марун оформил дубль.