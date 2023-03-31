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1 час назад

Передача Сергачева помогла "Тампе" разгромить "Вашингтон" в матче НХЛ

Газета.Ru

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Тампа-Бэй Лайтнинг" встречалась с "Вашингтон Кэпиталз". Матч, который прошел на стадионе "Амалия Арена" в Тампе, закончился победой хозяев со счетом 5:1. На 10-й минуте первой двадцатиминутки счет в матче открыл нападающий "Тампы" Алекс Киллорн.

Передача Сергачева помогла "Тампе" разгромить "Вашингтон" в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

Ему ассистировал российский защитник Михаил Сергачев. За три секунды до окончания первого периода форвард "Лайтнинг" Стивен Стэмкос удвоил преимущество своей команды. В конце второй половины матча нападающий "Вашингтона" Крэйг Смит сократил отставание до одной шайбы, но на пятой минуте заключительного периода форвард "Тампы" Патрик Марун забросил третью шайбу хозяев. На 17-й минуте третьего периода Марун оформил дубль.

В самой концовке форвард "Тампы" Эрик Чернак забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет. Таким образом, "Тампа" располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 94 очка. "Вашингтон" на данный момент не попадает в плей-офф. В активе "Кэпиталз" 77 баллов. Команда находится на 12-м месте. Ранее сообщалось, что "Вашингтон" подарил фанатам сетку ворот, в которые Александр Овечкин забросил свою 800-ю шайбу.

Хоккей,Эрик Чернак,Крэйг Смит,Патрик Марун,Михаил Сергачев,Стивен Стэмкос,Александр Овечкин,
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