«Рейнджерс» без Шестёркина проиграли «Баффало»

«Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ они уступили «Баффало» со счётом 2:3 в овертайме.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон-Джейсон Петерка, Джордан Гринвей и Джефф Скиннер, отличившийся в овертайме. На счету российского защитника Ильи Любушкина малый штраф, бросок в створ и блок-шот за 12:28 на льду.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не отметились результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин остался в запасе. У него 34 победы в 54 матчах текущего сезона при двух шат-аутах.