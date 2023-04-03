Шайба Марченко принесла "Коламбусу" победу в овертайме матча с "Оттавой"

Игра, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. После трех периодов счет был равным - 3:3. В составе "Коламбуса" отличились Кент Джонсон, Эрик Робинсон и Бун Дженнер. Шайбы за "Оттаву" забросили Дилан Гэмбрелл, Марк Кастелиц и Алекс Дебринкэт. В овертайме Марченко отличился уже на 16-й секунде и принес своей команде победу во встрече. Он также отдал в прошедшем матче голевую передачу. Благодаря победе "Коламбус" прервал четырехматчевую безвыигрышную серию. Для 22-летнего Марченко шайба, заброшенная в игре с "Оттавой", стала 21-й в сезоне.