Шайба Марченко принесла "Коламбусу" победу в овертайме матча с "Оттавой"

Шайба российского нападающего Кирилла Марченко принесла "Коламбус Блю Джекетс" победу над "Оттава Сенаторз" в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. После трех периодов счет был равным - 3:3. В составе "Коламбуса" отличились Кент Джонсон, Эрик Робинсон и Бун Дженнер. Шайбы за "Оттаву" забросили Дилан Гэмбрелл, Марк Кастелиц и Алекс Дебринкэт. В овертайме Марченко отличился уже на 16-й секунде и принес своей команде победу во встрече. Он также отдал в прошедшем матче голевую передачу. Благодаря победе "Коламбус" прервал четырехматчевую безвыигрышную серию. Для 22-летнего Марченко шайба, заброшенная в игре с "Оттавой", стала 21-й в сезоне.
Всего он принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата. В 2018 году форвард был выбран под 49-м номером драфта. В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Марченко, выступавший за СКА, принял участие в 39 встречах, в которых ему удалось забросить 12 шайб и сделать восемь результативных передач.
Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал третьим российским игроком, которому удалось набрать 80 очков в нынешнем сезоне.