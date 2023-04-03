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32 минуты назад

Шайба Марченко принесла "Коламбусу" победу в овертайме матча с "Оттавой"

Газета.Ruиещё 1

Шайба российского нападающего Кирилла Марченко принесла "Коламбус Блю Джекетс" победу над "Оттава Сенаторз" в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайба Марченко принесла "Коламбусу" победу в овертайме матча с "Оттавой"
Фото: SA TODAY Sports/ReutersSA TODAY Sports/Reuters

Игра, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. После трех периодов счет был равным - 3:3. В составе "Коламбуса" отличились Кент Джонсон, Эрик Робинсон и Бун Дженнер. Шайбы за "Оттаву" забросили Дилан Гэмбрелл, Марк Кастелиц и Алекс Дебринкэт. В овертайме Марченко отличился уже на 16-й секунде и принес своей команде победу во встрече. Он также отдал в прошедшем матче голевую передачу. Благодаря победе "Коламбус" прервал четырехматчевую безвыигрышную серию. Для 22-летнего Марченко шайба, заброшенная в игре с "Оттавой", стала 21-й в сезоне.

Всего он принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата. В 2018 году форвард был выбран под 49-м номером драфта. В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Марченко, выступавший за СКА, принял участие в 39 встречах, в которых ему удалось забросить 12 шайб и сделать восемь результативных передач.

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал третьим российским игроком, которому удалось набрать 80 очков в нынешнем сезоне.

Хоккей,Кирилл Марченко,Дилан Гэмбрелл,Алекс Дебринкэт,Эрик Робинсон,Бун Дженнер,Евгений Малкин,СКА,
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