«Авангард» обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии

Битва за трофей продолжается.

Фото: championat.com championat.com

На стадионе «Татнефть-Арена» завершился второй матч финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом». Команда Михаила Кравеца добилась победы – 3:2.

На 17-й минуте счёт открыл Виктор Сведберг. Удвоил преимущество «ястребов» Рид Буше. На 39-й минуте до крупного счёт довёл Алекс Бродхёрст – 3:0.

Третий период «Ак Барс» потратил на то, чтобы отыграться. На 47-й минуте пробить оборону омичей сумел Артём Лукоянов. За три секунды до финальной сирены отставание до минимума сократил Дмитрий Юдин.