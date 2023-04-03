«Авангард» обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии

Битва за трофей продолжается.
На стадионе «Татнефть-Арена» завершился второй матч финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом». Команда Михаила Кравеца добилась победы – 3:2.
На 17-й минуте счёт открыл Виктор Сведберг. Удвоил преимущество «ястребов» Рид Буше. На 39-й минуте до крупного счёт довёл Алекс Бродхёрст – 3:0.
Третий период «Ак Барс» потратил на то, чтобы отыграться. На 47-й минуте пробить оборону омичей сумел Артём Лукоянов. За три секунды до финальной сирены отставание до минимума сократил Дмитрий Юдин.
Напомним, в первом матче 1 апреля в Казани команда Зинэтулэ Билялетдинова была сильнее – 3:2 ОТ. Следующая игра серии пройдёт 5 апреля на стадионе «G-Drive-Арена». Стартовое вбрасывание намечено на 16:30 мск.