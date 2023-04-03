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42 минуты назад

В «Металлурге» объявили об отставке Ильи Воробьёва с поста главного тренера

Чемпионат.comиещё 6

Илья Воробьёв отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщил первый вице-президент уральского клуба Сергей Ласьков на итоговой пресс-конференции.

В «Металлурге» объявили об отставке Воробьева
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Долго не будем по этому вопросу развозить. В связи с тем, что сыграли неудовлетворительно, а цели мы ставим большие и конкретные. Мы ухудшили результат в сильную сторону. Поэтому по соглашению сторон расторгается контракт с Ильёй Петровичем с 30 апреля», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьёва в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду». В прошлом сезоне «Металлург» доходил до финала Кубка Гагарина в серии с ЦСКА и вёл там со счётом 3-1, однако не смог завершить противостояние в свою пользу.

Хоккей,Егор Бульчук,Илья Воробьев,Металлург,ХК Авангард,
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