В «Металлурге» объявили об отставке Воробьева

Илья Воробьёв отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга» . Об этом сообщил первый вице-президент уральского клуба Сергей Ласьков на итоговой пресс-конференции.

«Долго не будем по этому вопросу развозить. В связи с тем, что сыграли неудовлетворительно, а цели мы ставим большие и конкретные. Мы ухудшили результат в сильную сторону. Поэтому по соглашению сторон расторгается контракт с Ильёй Петровичем с 30 апреля», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук .

В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьёва в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду». В прошлом сезоне «Металлург» доходил до финала Кубка Гагарина в серии с ЦСКА и вёл там со счётом 3-1, однако не смог завершить противостояние в свою пользу.