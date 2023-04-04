СКА сравнял счет в серии против ЦСКА в Кубке Гагарина

Сегодня в Санкт-Петербурге СКА принимал столичный ЦСКА в рамках второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

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Счет в матче открыл Андрей Светлаков в конце первого тайма. ЦСКА в этот момент играл втроем. Уже на исходе второго периода Валентин Зыков счет сравнял, реализовав большинство.

В третьем периоде команда Романа Ротенберга забросила вторую шайбу. Отличился Михаил Воробьев.

ЦСКА в предыдущих матчах выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» и «Северсталь». Петербуржцы в своих матчах взяли верх над «Торпедо» и минским «Динамо».

Первый матч между этими командами завершился победой ЦСКА со счетом 3:2. Следующий матч команды проведут друг с другом 6 апреля в Москве.

Во второй полуфинальной серии играют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Счет в серии после двух матчей также 1:1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале подопечные Сергея Федорова обыграли «Металлург» в семи матчах.