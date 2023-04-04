СКА сравнял счет в серии против ЦСКА в Кубке Гагарина

Сегодня в Санкт-Петербурге СКА принимал столичный ЦСКА в рамках второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Счет в матче открыл Андрей Светлаков в конце первого тайма. ЦСКА в этот момент играл втроем. Уже на исходе второго периода Валентин Зыков счет сравнял, реализовав большинство.
В третьем периоде команда Романа Ротенберга забросила вторую шайбу. Отличился Михаил Воробьев.
ЦСКА в предыдущих матчах выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» и «Северсталь». Петербуржцы в своих матчах взяли верх над «Торпедо» и минским «Динамо».
Первый матч между этими командами завершился победой ЦСКА со счетом 3:2. Следующий матч команды проведут друг с другом 6 апреля в Москве.
Во второй полуфинальной серии играют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Счет в серии после двух матчей также 1:1.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале подопечные Сергея Федорова обыграли «Металлург» в семи матчах.
Ранее защитник «Салавата» Григорий Панин назвал хоккей, в который играл «Адмирал», «блевотинским».