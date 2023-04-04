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1 час назад

СКА сравнял счет в серии против ЦСКА в Кубке Гагарина

Газета.Ruиещё 9

Сегодня в Санкт-Петербурге СКА принимал столичный ЦСКА в рамках второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

СКА сравнял счет в серии против ЦСКА в Кубке Гагарина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Счет в матче открыл Андрей Светлаков в конце первого тайма. ЦСКА в этот момент играл втроем. Уже на исходе второго периода Валентин Зыков счет сравнял, реализовав большинство.

В третьем периоде команда Романа Ротенберга забросила вторую шайбу. Отличился Михаил Воробьев.

ЦСКА в предыдущих матчах выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» и «Северсталь». Петербуржцы в своих матчах взяли верх над «Торпедо» и минским «Динамо».

Первый матч между этими командами завершился победой ЦСКА со счетом 3:2. Следующий матч команды проведут друг с другом 6 апреля в Москве.

Во второй полуфинальной серии играют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Счет в серии после двух матчей также 1:1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале подопечные Сергея Федорова обыграли «Металлург» в семи матчах.

Ранее защитник «Салавата» Григорий Панин назвал хоккей, в который играл «Адмирал», «блевотинским».

Хоккей,Григорий Панин,Валентин Зыков,Михаил Воробьев,Сергей Федоров,Роман Ротенберг,Андрей Светлаков,ХК Ак Барс,Торпедо,СКА,Металлург,Динамо,ХК Авангард,
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