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21 минуту назад

«Нефтехимик» объявил об изменениях в тренерском штабе

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«Нефтехимик» в официальном телеграм-канале объявил о продлении контрактов с представителями тренерского штаба Марцелом Озимаком, Алексеем Митрошиным, Александром Ураковым и Андреем Никитиным.

«Нефтехимик» объявил об изменениях в тренерском штабе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что соглашения заключены сроком на один сезон. Главный тренер Олег Леонтьев имеет на руках действующий контракт на будущий сезон.

Кроме того, «Нефтехимик» объявил об уходе тренера Роберта Харисова. Специалист три года входил в тренерский штаб команды.

«ХК «Нефтехимик» благодарит Роберта Мирзасалиховича за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Напомним, Озимак занимает должность тренера, Митрошин — тренера вратарей, Ураков — тренера по физической подготовке, Никитин — видеотренера.

Хоккей,Роберт Харисов,Олег Леонтьев,Андрей Никитин,
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