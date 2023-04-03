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12 минут назад

«Рубин» разгромил «Сокол» со счётом 8:0 и сократил отставание в серии — 1-2

Чемпионат.com

В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» закончился третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Рубин» принимал красноярский «Сокол». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0 (3:0, 4:0, 1:0).

В первом периоде шайбы забросили Денис Давыдов, Иван Сушинский и Владислав Сёмин. Во втором периоде дубль оформил Давыдов, дважды отличился Герман Нестеров и ещё один гол забил Илья Колганов. На старте третьего периода Никита Мокин забросил восьмую шайбу. Голкипер Егор Назаров оформил шат-аут.

Таким образом, тюменская команда сократила счёт в серии — 1-2. Следующий матч пройдёт завтра, 4 апреля. Команды сыграют в Тюмени.

Хоккей,Иван Сушинский,Илья Колганов,Герман Нестеров,Владислав Семин,Егор Назаров,Никита Мокин,Денис Давыдов,
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