В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» закончился третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Рубин» принимал красноярский «Сокол». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0 (3:0, 4:0, 1:0).