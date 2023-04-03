Василевский признан лучшим игроком недели в НХЛ

Российский голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге.

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В НХЛ подвели итоги минувшей недели и назвали лауреатов. Лучшим игроком был признан российский голкипер Андрей Василевский, выступающий за клуб "Тампа-Бэй".

"Молнии" с российским голкипером выиграли все три матча. При этом Василевский две встречи отыграл "на ноль", а в третьей пропустил всего одну шайбу.

Немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль стал второй звездой недели. Он провел четыре матча, в которых забросил пять шайб и отдал три голевые передачи.