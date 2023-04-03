В IIHF высказались об идее НХЛ провести серию матчей с Россией

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об идее представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провести серию матчей с Россией. Его слова приводит «Чемпионат».

Тардиф заявил, что ничего не слышал об этом плане. В РИА Новости добавили, что НХЛ также не связывалась по поводу организации серии с Федерацией хоккея России.

Ранее 3 апреля журналист Алексей Андронов со ссылкой на три независимых источника сообщил, что Федерация хоккея Канады и НХЛ планирует провести три встречи с российскими игроками, выступающими в лиге. Серия состоится не раньше 2024 года. Игры пройдут в Канаде, города уже определены.