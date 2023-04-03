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42 минуты назад

Радулов несколько раз ударил капитана «Авангарда» по лицу, после чего сразу же извинился

Чемпионат.com

Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов несколько раз ударил капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова по лицу в концовке второго матча финальной серии Восточной конференции (2:3, 1-1).

Казанцы, проигрывая 1:3, проводили атаку на последней минуте третьего периода. Радулов оказался на острие и бросил, однако омичи отбились. После этого нападающий «Ак Барса» повздорил с капитаном «Авангарда», несколько раз ударив того по лицу. После этого Радулов сразу же извинился перед Шарипзяновым и доброжелательно потрепал за шлем.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). Счёт в серии — 1-1.

Хоккей,Видео,Дамир Шарипзянов,Александр Радулов,ХК Авангард,
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