Радулов несколько раз ударил капитана «Авангарда» по лицу, после чего сразу же извинился

Казанцы, проигрывая 1:3, проводили атаку на последней минуте третьего периода. Радулов оказался на острие и бросил, однако омичи отбились. После этого нападающий «Ак Барса» повздорил с капитаном «Авангарда», несколько раз ударив того по лицу. После этого Радулов сразу же извинился перед Шарипзяновым и доброжелательно потрепал за шлем.