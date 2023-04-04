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59 минут назад

Вратарь «Аризоны» Просветов пропустил 15 голов за два матча

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«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ она разгромно уступила «Сиэтлу» со счётом 1:8.

Вратарь «Аризоны» Просветов пропустил 15 голов за два матча
Фото: Betassist.ruBetassist.ru

В составе победителей дубль оформил Джаред Макканн. По два очка также набрали Райан Донато, Дилон Спронг и Карсон Суси.

Голкипер «Аризоны» Иван Просветов пропустил восемь голов – он отразил 24 броска из 32. В прошлой встрече он пропустил семь шайб от «Сан-Хосе».

24-летний Просветов большую часть сезона провёл в АХЛ. В НХЛ он начал с трёх побед подряд, но затем пропустил 15 голов за два матча.

«Аризона» с 67 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (92) – седьмой. «Кракены» ещё не гарантировали себе попадание в плей-офф. Им осталось провести шесть матчей.

Хоккей,Иван Просветов,Райан Донато,Джаред Макканн,
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