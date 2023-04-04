Вратарь «Аризоны» Просветов пропустил 15 голов за два матча

«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ она разгромно уступила «Сиэтлу» со счётом 1:8.

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В составе победителей дубль оформил Джаред Макканн. По два очка также набрали Райан Донато, Дилон Спронг и Карсон Суси.

Голкипер «Аризоны» Иван Просветов пропустил восемь голов – он отразил 24 броска из 32. В прошлой встрече он пропустил семь шайб от «Сан-Хосе».

24-летний Просветов большую часть сезона провёл в АХЛ. В НХЛ он начал с трёх побед подряд, но затем пропустил 15 голов за два матча.