Вратарь «Аризоны» Просветов пропустил 15 голов за два матча

«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ она разгромно уступила «Сиэтлу» со счётом 1:8.
В составе победителей дубль оформил Джаред Макканн. По два очка также набрали Райан Донато, Дилон Спронг и Карсон Суси.
Голкипер «Аризоны» Иван Просветов пропустил восемь голов – он отразил 24 броска из 32. В прошлой встрече он пропустил семь шайб от «Сан-Хосе».
24-летний Просветов большую часть сезона провёл в АХЛ. В НХЛ он начал с трёх побед подряд, но затем пропустил 15 голов за два матча.
«Аризона» с 67 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (92) – седьмой. «Кракены» ещё не гарантировали себе попадание в плей-офф. Им осталось провести шесть матчей.