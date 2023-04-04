В СКА отреагировали на пропажу отца нападающего «Сочи» Мичкова

СКА в официальном телеграм-канале отреагировал на пропажу отца 18-летнего нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Владиславовича Мичкова, в Сочи.
«В Сочи ведутся поиски отца Матвея Мичкова — нападающего СКА, выступавшего в нынешнем сезоне за ХК „Сочи“ на правах аренды. По информации поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ Андрей Мичков пропал 2 апреля, сейчас его местонахождения неизвестно.
Если кто-то обладает какой-то информацией, связаться с координаторами поиска можно по телефону горячей линии 8-800-700-5452.
СКА — одна семья. Верим, что всё закончится благополучно!" — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 4 апреля, стало известно, что в Сочи пропал отец 18-летнего российского нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова — Андрей Владиславович Мичков.