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21 минуту назад

В СКА отреагировали на пропажу отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова

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СКА в официальном телеграм-канале отреагировал на пропажу отца 18-летнего нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Владиславовича Мичкова, в Сочи.

В СКА отреагировали на пропажу отца нападающего «Сочи» Мичкова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В Сочи ведутся поиски отца Матвея Мичкова — нападающего СКА, выступавшего в нынешнем сезоне за ХК „Сочи“ на правах аренды. По информации поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ Андрей Мичков пропал 2 апреля, сейчас его местонахождения неизвестно.

Если кто-то обладает какой-то информацией, связаться с координаторами поиска можно по телефону горячей линии 8-800-700-5452.

СКА — одна семья. Верим, что всё закончится благополучно!" — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 апреля, стало известно, что в Сочи пропал отец 18-летнего российского нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова — Андрей Владиславович Мичков.

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