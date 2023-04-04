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1 час назад

Вячеслав Быков рассказал, может ли вернуться к работе в России и в КХЛ

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, может ли вернуться в Россию и в Континентальную хоккейную лигу. Кроме того, наставник прокомментировал слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Быков рассказал, может ли вернуться к работе в России и в КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Татьяна Тарасова выразила сожаление, что я не работаю в России? Я очень признателен, что Татьяна Анатольевна вообще знает мою фамилию (смеётся). Я очень уважаю её, это уникальный человек, великая женщина и тренер. Те традиции, которые установил ещё её батюшка Анатолий Владимирович… Такие люди — это наша гордость.

Есть ли шанс, что вы меня ещё увидите тренером в КХЛ или сборной России? Сейчас сложно сказать. Я не закрывал эту страницу своей биографии. Всё возможно. Мы с моим другом, соратником и коллегой Игорем Захаркиным всё время на связи, обсуждаем какие-то моменты. Мы всегда стараемся быть в курсе дел, быть в теме. Хоккей — наша жизнь, мы неотрывны от него», — приводит слова Быкова Legalbet.

Напомним, специалист является олимпийским чемпионом 1988 и 1992 годов. С 2006 по 2011 год Быков возглавлял сборную России по хоккею. За этот период национальная команда стала победителем чемпионатов мира в 2008 и 2009 годах.

Хоккей,Татьяна Тарасова,Вячеслав Быков,Игорь Захаркин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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