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25 минут назад

Обнаружено тело отца Матвея Мичкова. Его извлекли из пруда («Спорт-Экспресс»)

Sports.ruиещё 5

Найдено тело отца Матвея Мичкова.

Обнаружено тело отца хоккеиста Матвея Мичкова
Фото: Sports.ruSports.ru

Сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего Андрея Мичкова.

Отец хоккеиста «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, сообщает «Спорт-Экспресс». Полиция извлекла тело и провела опознание.

Гибель Мичкова-старшего подтвердил клуб «Сочи».

«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб.

Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», – говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что отец Мичкова в воскресенье, 2 апреля, вышел из дома, после чего связь с ним пропала.

Пока не известно, что стало причиной гибели мужчины.

Хоккей,Матвей Мичков,Андрей Мичков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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