Обнаружено тело отца хоккеиста Матвея Мичкова

Найдено тело отца Матвея Мичкова.
Сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего Андрея Мичкова.
Отец хоккеиста «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, сообщает «Спорт-Экспресс». Полиция извлекла тело и провела опознание.
Гибель Мичкова-старшего подтвердил клуб «Сочи».
«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб.
Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», – говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.
Ранее появилась информация, что отец Мичкова в воскресенье, 2 апреля, вышел из дома, после чего связь с ним пропала.
Пока не известно, что стало причиной гибели мужчины.