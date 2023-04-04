Обнаружено тело отца хоккеиста Матвея Мичкова

Тело отца хоккеиста Матвея Мичкова Андрея обнаружили в пруду на Старообрядческой улице в Сочи. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Водоем находится неподалеку от дома, в котором проживал мужчина. По предварительной информации, Мичков-старший утонул. Точная причина смерти станет известна после расследования всех обстоятельств происшествия.
Напомним, что мужчина вышел из квартиры, которую снимает вместе с сыном, вечером 2 апреля. Перед выходом Мичков-старший сказал, что скоро вернется, однако уже через 20 минут после его телефон перестал отвечать на звонки. 3 апреля ХК «Сочи» подключил к поискам полицию.
В 2020 году Матвей Мичков стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр. Он является самым молодым дебютантом российской сборной в истории. В этом сезоне на правах аренды он выступает за клуб «Сочи». Кроме того, его рассматривают одним из главных фаворитов драфта НХЛ 2023.