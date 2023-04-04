$77.95+0.6384.62+0.51
14 минут назад

Отца хоккеиста Мичкова нашли утонувшим в пруду

Никита Бородкин

Тело отца хоккеиста Матвея Мичкова Андрея обнаружили в пруду на Старообрядческой улице в Сочи. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Обнаружено тело отца хоккеиста Матвея Мичкова
Фото: T.me/ENews112T.me/ENews112

Водоем находится неподалеку от дома, в котором проживал мужчина. По предварительной информации, Мичков-старший утонул. Точная причина смерти станет известна после расследования всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что мужчина вышел из квартиры, которую снимает вместе с сыном, вечером 2 апреля. Перед выходом Мичков-старший сказал, что скоро вернется, однако уже через 20 минут после его телефон перестал отвечать на звонки. 3 апреля ХК «Сочи» подключил к поискам полицию.

В 2020 году Матвей Мичков стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр. Он является самым молодым дебютантом российской сборной в истории. В этом сезоне на правах аренды он выступает за клуб «Сочи». Кроме того, его рассматривают одним из главных фаворитов драфта НХЛ 2023.

Хоккей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий