«В НХЛ много русских, и никого в Америке это не волнует. Овечкин получает овации»

«Было сильное давление со стороны политиков, другого пути не было. Хоккей — это спорт, и, если игроки результативны, они, вероятно, должны поехать на чемпионат мира. Но все думают по-разному, у нашего Доминика Гашека совершенно другое мнение.



Хоккейная жизнь очень коротка, и если хоккеисты хотят обезопасить себя и иметь хорошие условия там (в России), то я не могу их осуждать. Все знают, что я тренировался там несколько сезонов, сегодня я туда не поехал бы. Но это личное дело для всех.



Посмотрите на НХЛ, там много русских, и никого в Америке это не волнует. Александр Овечкин получает стоячие овации. При этом они практически находятся в состоянии противоборства с Россией. Я не осуждаю игроков из КХЛ», — приводит слова 75-летнего Вуйтека Sport.cz.