$79.36+1.4186.72+2.10
10 минут назад

Вуйтек: в НХЛ много русских, и никого в Америке это не волнует. Овечкин получает овации

Чемпионат.com

Известный чешский тренер Владимир Вуйтек, тренировавший сборные Чехии, Словакии и ряд клубов КХЛ, поделился мыслями о решении Федерации хоккея Словакии не вызывать на чемпионат мира игроков, выступающих в России.

«В НХЛ много русских, и никого в Америке это не волнует. Овечкин получает овации»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Было сильное давление со стороны политиков, другого пути не было. Хоккей — это спорт, и, если игроки результативны, они, вероятно, должны поехать на чемпионат мира. Но все думают по-разному, у нашего Доминика Гашека совершенно другое мнение.

Хоккейная жизнь очень коротка, и если хоккеисты хотят обезопасить себя и иметь хорошие условия там (в России), то я не могу их осуждать. Все знают, что я тренировался там несколько сезонов, сегодня я туда не поехал бы. Но это личное дело для всех.

Посмотрите на НХЛ, там много русских, и никого в Америке это не волнует. Александр Овечкин получает стоячие овации. При этом они практически находятся в состоянии противоборства с Россией. Я не осуждаю игроков из КХЛ», — приводит слова 75-летнего Вуйтека Sport.cz.

Специалист возглавлял «Локомотив» (2001–2003, 2010–2011), «Ак Барс» (2003–2004) и московское «Динамо» (2008–2009).

Хоккей,Владимир Вуйтек,Александр Овечкин,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий