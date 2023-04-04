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Стало известно возможное наказание Кошелева за дачу взятки для уклонения от службы в армии

Гособвинитель попросил суд в Уфе оштрафовать на 3 млн рублей нападающего «Металлурга» Семёна Кошелева за уклонение от службы в армии и обучение в вузе за взятки, сообщает «РИА Новости».

Названо возможное наказание Кошелева за дачу взятки для уклонения от службы в армии
© Чемпионат.com

Защита хоккеиста просила суд при назначении наказания учитывать, что Кошелев имеет положительную характеристику, малолетнего ребёнка на иждивении и пришёл в правоохранительные органы с явкой с повинной.

«Кошелев активно способствовал раскрытию преступления, выявлению всех участников, совершил преступление впервые. Прошу по части дачи взятки за военный билет переквалифицировать на «покушение на дачу взятки», потому что военком не получал взятку. Прошу назначить мягкое наказание», — приводит слова адвоката «РИА Новости».

Судья Эльвира Якупова ушла в совещательную комнату, сказав, что приговор хоккеисту будет озвучен 5 апреля.

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