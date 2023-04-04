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1 час назад

Матвей Мичков впервые прокомментировал потерю отца

Чемпионат.com

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков впервые прокомментировал потерю отца, Андрея Мичкова.

Матвей Мичков впервые прокомментировал потерю отца
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На своей странице в социальной сети форвард выложил фотографию с отцом и написал:

«Ты был лучшим папой. Я горжусь и люблю тебя».

Сегодня, 4 апреля, появилась информация о том, что Андрей Мичков пропал без вести. Позже тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус.

Напомним, права на Матвея Мичкова принадлежат СКА. Нападающий в ходе нынешнего сезона отправился в аренду в «Сочи». За южный клуб 18-летний форвард успел отыграть 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мичков забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов принёс соболезнования в связи со смертью Андрея Мичкова.

Хоккей,Матвей Мичков,Андрей Мичков,Алексей Жамнов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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