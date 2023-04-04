Нападающий «Сочи» Матвей Мичков впервые прокомментировал потерю отца, Андрея Мичкова.

На своей странице в социальной сети форвард выложил фотографию с отцом и написал:

«Ты был лучшим папой. Я горжусь и люблю тебя».

Сегодня, 4 апреля, появилась информация о том, что Андрей Мичков пропал без вести. Позже тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус.

Напомним, права на Матвея Мичкова принадлежат СКА. Нападающий в ходе нынешнего сезона отправился в аренду в «Сочи». За южный клуб 18-летний форвард успел отыграть 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мичков забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.