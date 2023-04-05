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1 час назад

Жамнов выразил соболезнования в связи со смертью отца Мичкова

Матч ТВиещё 3

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов принес соболезнования в связи со смертью Андрея Мичкова, отца форварда «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова.

Жамнов выразил соболезнования в связи со смертью отца Мичкова
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник, 4 апреля, отец российского хоккеиста был найден мертвым, Мичкову старшему был 51 год. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что вечером в воскресенье он ушел из съемной квартиры в Адлере. Матвей Мичков, права на которого принадлежат СКА, с декабря прошлого года играл за «Сочи».

— В первую очередь это трагедия для Мичкова. Для сына, который потерял отца. Отец его воспитывал, вложил в него всю душу. Это большая потеря для Матвея. Выражаю соболезнования, — сказал RT Жамнов.

Матвей Мичков провел за «Сочи» 27 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, набрал 20 очков (9 шайб и 11 результативных передач).Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей,Матвей Мичков,Андрей Мичков,Алексей Жамнов,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,Фонбет,
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