Жамнов выразил соболезнования в связи со смертью отца Мичкова

Во вторник, 4 апреля, отец российского хоккеиста был найден мертвым, Мичкову старшему был 51 год. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что вечером в воскресенье он ушел из съемной квартиры в Адлере. Матвей Мичков, права на которого принадлежат СКА, с декабря прошлого года играл за «Сочи».