Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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За «Миннесоту» забил Маркус Юханссон.

Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота», в свою очередь, потерпела третье поражение подряд.