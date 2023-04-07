$79.50+0.1487.10+0.37
37 минут назад

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту»

Чемпионат.comиещё 1

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту»
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей отличились Крис Летанг, Рикард Ракелль, Джейсон Цукер и Джефф Картер. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

За «Миннесоту» забил Маркус Юханссон.

Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота», в свою очередь, потерпела третье поражение подряд.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Детройт Ред Уингг», а «Миннесота» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Матчи пройдут 9 и 8 апреля соответственно.

Хоккей,Джейсон Цукер,Маркус Юханссон,Рикард Ракелль,Джефф Картер,Крис Летанг,Евгений Малкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий