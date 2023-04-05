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59 минут назад

«Вашингтон» Овечкина потерял все шансы выйти в плей-офф НХЛ

Никита Бородкин

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» лишились шансов на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/2023. Как сообщает РИА Новости, судьба команды российского форварда Александра Овечкина решилась в матче между «Флоридой Пантерз» и «Баффало Сейбрз».

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «пантер». В составе победителей шайбы забросили Аарон Экблад и Мэттью Ткачук. У «Баффало» отличился Дилан Козенс. Благодаря этой игре «Флорида» достигла отметки в 87 очков в 78 матчах и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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«Вашингтон», который набрал в 77 матчах 77 очков, в оставшихся пяти играх еще может набрать десять очков, однако по дополнительным показателям все равно проиграет «пантерам». В результате «столичные» не смогут подняться выше девятой строчки в турнирной таблице и не войдут в плей-офф.

Отметим, что в последний раз «Вашингтон» пропустил розыгрыш Кубка Стэнли почти 10 лет назад — в сезоне 2013/2014.

Хоккей,Видео,Мэттью Ткачук,Аарон Экблад,Александр Овечкин,
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