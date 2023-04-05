$79.36+1.4186.72+2.10
41 минуту назад

Якимов покинет московское «Динамо» — СМИ

Матч ТВ

Нападающий Богдан Якимов не будет продлевать контракт с ХК «Динамо» Москва, сообщает Metaratings.ru.

СМИ: нападающий Якимов покинет московское «Динамо»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Действующее соглашение 28 летнего игрока истекает 30 апреля.Хоккеист перешел в «Динамо» из «Сочи» осенью 2021 года. Ранее Якимов также выступал за СКА, «Северсталь», «Авангард» и «Нефтехимик». В общей сложности в КХЛ нападающий отыграл 308 матчей, в которых набрал 84 очка (45 шайб + 39 передач).

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2013 года под общим 83 м номером клубом «Эдмонтон Ойлерс». В НХЛ он провел один матч.Якимов является бронзовым призером юниорского и молодежного чемпионатов мира, а также Кубка Глинки/Гретцки.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей,Богдан Якимов,Фонбет,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий