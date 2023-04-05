СМИ: нападающий Якимов покинет московское «Динамо»

Нападающий Богдан Якимов не будет продлевать контракт с ХК «Динамо» Москва, сообщает Metaratings.ru.

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Действующее соглашение 28 летнего игрока истекает 30 апреля.Хоккеист перешел в «Динамо» из «Сочи» осенью 2021 года. Ранее Якимов также выступал за СКА, «Северсталь», «Авангард» и «Нефтехимик». В общей сложности в КХЛ нападающий отыграл 308 матчей, в которых набрал 84 очка (45 шайб + 39 передач).

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2013 года под общим 83 м номером клубом «Эдмонтон Ойлерс». В НХЛ он провел один матч.Якимов является бронзовым призером юниорского и молодежного чемпионатов мира, а также Кубка Глинки/Гретцки.