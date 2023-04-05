«СКА-1946» поменял главного тренера по ходу полуфинала плей-офф

Хоккейный клуб «СКА-1946» объявил об изменениях в тренерском штабе прямо по ходу плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

Фото: Пресс-служба "СКА-1946" Пресс-служба "СКА-1946"

Новым главным тренером команды стал чемпион России 2004 года Максим Соколов, в предыдущие годы входивший в тренерский штаб СКА и «СКА-Невы».

При этом сообщается, что предыдущий наставник команды Владимир Филатов остаётся в клубе на должности тренера.

Первый матч под руководством нового главного тренера «СКА-1946» проведёт 7 апреля против «Омских Ястребов» в 1/2 финала Кубка Харламова (счёт в серии до трёх побед 2-0 в пользу омичей).