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31 минуту назад

«СКА-1946» поменял главного тренера по ходу полуфинала плей-офф. Команду возглавил Соколов

Чемпионат.com

Хоккейный клуб «СКА-1946» объявил об изменениях в тренерском штабе прямо по ходу плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

«СКА-1946» поменял главного тренера по ходу полуфинала плей-офф
Фото: Пресс-служба "СКА-1946"Пресс-служба "СКА-1946"

Новым главным тренером команды стал чемпион России 2004 года Максим Соколов, в предыдущие годы входивший в тренерский штаб СКА и «СКА-Невы».

При этом сообщается, что предыдущий наставник команды Владимир Филатов остаётся в клубе на должности тренера.

Первый матч под руководством нового главного тренера «СКА-1946» проведёт 7 апреля против «Омских Ястребов» в 1/2 финала Кубка Харламова (счёт в серии до трёх побед 2-0 в пользу омичей).

Тренерскую карьеру Соколов начал в «Атланте» в сезоне-2013/2014. Работая в тренерском штабе СКА, стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2014/2015.

Хоккей,Владимир Филатов,Максим Соколов,СКА,
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