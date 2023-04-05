Врачи установили причину гибели Андрея Мичкова, отца российского хоккеиста Матвея Мичкова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в Сочи произвели вскрытие тела 51-летнего мужчины. В результате было установлено, что смерть наступила из-за попадания воды в легкие погибшего. Отмечается, что насильственных причин гибели не обнаружено.

О гибели Андрея Мичкова стало известно 4 апреля. Его тело нашли в пруду около дома. Мужчина ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, 2 апреля в 21:00 по московскому времени, после чего перестал выходить на связь.