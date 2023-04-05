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1 час назад

Врачи установили причину гибели отца российского хоккеиста

Lenta.ru

Врачи установили причину гибели Андрея Мичкова, отца российского хоккеиста Матвея Мичкова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в Сочи произвели вскрытие тела 51-летнего мужчины. В результате было установлено, что смерть наступила из-за попадания воды в легкие погибшего. Отмечается, что насильственных причин гибели не обнаружено.

О гибели Андрея Мичкова стало известно 4 апреля. Его тело нашли в пруду около дома. Мужчина ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, 2 апреля в 21:00 по московскому времени, после чего перестал выходить на связь.

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Мичков-старший был скаутом системы сборных команд России. Его сын — 18-летний Матвей Мичков — является игроком СКА, в сезоне-2022/2023 на правах аренды выступал за «Сочи». Он считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году.

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