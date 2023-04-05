Мартемьянов возглавит клуб КХЛ "Амур"

Андрей Мартемьянов, который в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) возглавлял клуб из Новосибирска "Сибирь", станет новым главным тренером хабаровского "Амура", пишет Metaratings.ru.

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Под руководством Мартемьянова "Сибирь" вышла в плей-офф и в первом раунде уступила омскому "Авангарду" (1-4). "Амур" не смог отобраться в розыгрыш Кубка Гагарина и остался за бортом плей-офф. Мартемьянов стал главным тренером "Сибири" в апреле 2021 года.

59-летний специалист до прихода в клуб из Новосибирска работал в Континентальной хоккейной лиге в качестве главного тренера в екатеринбургском "Автомобилисте" и хабаровском "Амуре". СМИ сообщали, что "Сибирь" после ухода Мартемьянова возглавит Сергей Кривокрасов, который выполнял раньше обязанности ассистента главного тренера.