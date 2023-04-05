Мартемьянов возглавит клуб КХЛ "Амур"

Андрей Мартемьянов, который в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) возглавлял клуб из Новосибирска "Сибирь", станет новым главным тренером хабаровского "Амура", пишет Metaratings.ru.
Под руководством Мартемьянова "Сибирь" вышла в плей-офф и в первом раунде уступила омскому "Авангарду" (1-4). "Амур" не смог отобраться в розыгрыш Кубка Гагарина и остался за бортом плей-офф. Мартемьянов стал главным тренером "Сибири" в апреле 2021 года.
59-летний специалист до прихода в клуб из Новосибирска работал в Континентальной хоккейной лиге в качестве главного тренера в екатеринбургском "Автомобилисте" и хабаровском "Амуре". СМИ сообщали, что "Сибирь" после ухода Мартемьянова возглавит Сергей Кривокрасов, который выполнял раньше обязанности ассистента главного тренера.
Ранее Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2,2 млн рублей хоккеиста магнитогорского "Металлурга" Семена Кошелева за уклонение от службы в армии и поступление в Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) с помощью взяток. В итоге хоккеист был зачислен на первый курс по специальности "Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности".