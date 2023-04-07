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1 час назад

Капризов сыграет с «Сент-Луисом». Кирилл выйдет на лёд впервые с 9 марта

Чемпионат.comиещё 8

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов выйдет на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз», сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Капризов сыграет с «Сент-Луисом». Кирилл выйдет на лёд впервые с 9 марта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Форвард сыграет впервые после травмы, полученной 9 марта.

«То, чего все ждали...» — говорится в сообщении на официальной странице «Миннесоты» в «Твиттере».

К этому посту прикреплена фотография, на которой сообщается, что Капризов возвращается в состав.

Напомним, Капризов получил травму в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».

Хоккей,Стэнли Логан,Том Гулитти,Кирилл Капризов,
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