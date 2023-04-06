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Никита Кучеров разбил камеру в штрафном боксе после своего удаления. Видео

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.

В одном из эпизодов игры российский нападающий Никита Кучеров после получения штрафа отправился в специальный бокс, где не смог совладать с эмоциями и разбил камеру, которая его снимала.

На седьмой минуте счёт открыл Крис Крайдер. Ему ассистировал российский нападающий Владимир Тарасенко. Через минуту удвоил преимущество Каапо Какко. А ещё через три минуты забил и Тайлер Мотт. Спустя 20 секунд одну шайбу отыграл Алекс Киллорн после передач российского нападающего Никиты Кучерова и его соотечественника и защитника по ампула Михаила Сергачёва.

На 28-й минуте сократил отставание до минимума Брэндон Хагель. Но уже спустя 15 секунд за хозяев забил второй свой гол Мотт. На 32-й минуте Хагель отметился дублем.

Крис Крайдер забил на 52-й минуте. А итоговый счёт на табло установил российский нападающий Артемий Панарин на 54-й минуте.

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