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1 час назад

Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф

Чемпионат.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал непопадание «столичных» в розыгрыш Кубка Стэнли.

Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Физически я чувствую то же самое, но морально, когда ты не выходишь в плей-офф, это довольно тяжело. Эти пять игр будут тяжёлыми психологически, потому что, по сути, мы будем играть впустую. Но мы все профессионалы, мы все понимаем, что нам нужно играть для фанатов и для вас [журналистов], чтобы вы могли что-то написать.

Все хотят, чтобы межсезонный перерыв был как можно короче. Прямо сейчас у нас будет много времени, чтобы подумать, много времени, чтобы подготовиться к следующему сезону. Надеюсь, все выздоровеют и будут на одной волне. В следующем году мы станем лучше», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Хоккей,Александр Овечкин,
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