Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф

«Физически я чувствую то же самое, но морально, когда ты не выходишь в плей-офф, это довольно тяжело. Эти пять игр будут тяжёлыми психологически, потому что, по сути, мы будем играть впустую. Но мы все профессионалы, мы все понимаем, что нам нужно играть для фанатов и для вас [журналистов], чтобы вы могли что-то написать.