Канадский хоккеист заплатит максимальный штраф за удар Шестеркина

Канадский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн получил максимальный штраф в размере 5 тысяч долларов за удар клюшкой российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Инцидент произошел в матче, который состоялся в ночь на 6 апреля по московскому времени и завершился победой «Рейнджерс» со счетом 6:3.

Во втором периоде российский вратарь отразил бросок выбежавшего один на один Энтони Сирелли, после чего упал в ворота, делая сейв после добивания другого хоккеиста «Тампы». В этот момент к нему вплотную подъехал Киллорн и ударил клюшкой. В результате на льду началась потасовка с участием почти всех полевых игроков.

Шестеркин выступает в составе «Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне россиянин стал обладателем «Везина Трофи» — приза, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.