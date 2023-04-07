$79.50+0.1487.10+0.37
42 минуты назад

Канадский хоккеист "Тампы" Киллорн заплатит максимальный штраф за удар российского вратаря

Газета.Ru

Канадский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн получил максимальный штраф в размере 5 тысяч долларов за удар клюшкой российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Канадский хоккеист заплатит максимальный штраф за удар Шестеркина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в матче, который состоялся в ночь на 6 апреля по московскому времени и завершился победой «Рейнджерс» со счетом 6:3.

Во втором периоде российский вратарь отразил бросок выбежавшего один на один Энтони Сирелли, после чего упал в ворота, делая сейв после добивания другого хоккеиста «Тампы». В этот момент к нему вплотную подъехал Киллорн и ударил клюшкой. В результате на льду началась потасовка с участием почти всех полевых игроков.

Шестеркин выступает в составе «Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне россиянин стал обладателем «Везина Трофи» — приза, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин прокомментировал непопадание «Вашингтона» в плей-офф

Ранее сообщалось, что передача российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина помогла обыграть «Миннесоту Уайлд» в матче НХЛ.

Хоккей,Энтони Сирелли,Игорь Шестеркин,Евгений Малкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий