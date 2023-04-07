Тарасенко поделился эмоциями после возвращения на домашний стадион «Сент-Луиса»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко обратился к болельщикам «Сент-Луис Блюз» со словами благодарности. Он заявил, что его растрогали аплодисменты во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Тарасенко приводятся на сайте НХЛ.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ команде «Сент-Луис Блюз» удалось на своем льду обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Тарасенко 11 сезонов карьеры в НХЛ провел в составе «Блюз». В феврале текущего года «Сент-Луис Блюз» обменял в «Нью-Йорк Рейнджерс» Тарасенко и защитника Нико Микколу. Для Тарасенко это первая игра против бывшей команды в Сент-Луисе.

«Это был очень эмоциональный момент для меня. Большое спасибо всем болельщикам. Я не очень много говорю после обмена, но вся поддержка, которую они оказывали нам в течение этих 11 лет, была нереальной», — заявил он.

Тарасенко также отметил, что болельщики отнеслись очень хорошо к нему и его семье. Спортсмен также заявил, что у него нет слов, чтобы описать свои чувства.