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49 минут назад

Тарасенко поделился эмоциями после возвращения на домашний стадион «Сент-Луиса»

Лера Букина

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко обратился к болельщикам «Сент-Луис Блюз» со словами благодарности. Он заявил, что его растрогали аплодисменты во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Тарасенко приводятся на сайте НХЛ.

Тарасенко поделился эмоциями после возвращения на домашний стадион «Сент-Луиса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В матче регулярного чемпионата НХЛ команде «Сент-Луис Блюз» удалось на своем льду обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Тарасенко 11 сезонов карьеры в НХЛ провел в составе «Блюз». В феврале текущего года «Сент-Луис Блюз» обменял в «Нью-Йорк Рейнджерс» Тарасенко и защитника Нико Микколу. Для Тарасенко это первая игра против бывшей команды в Сент-Луисе.

«Это был очень эмоциональный момент для меня. Большое спасибо всем болельщикам. Я не очень много говорю после обмена, но вся поддержка, которую они оказывали нам в течение этих 11 лет, была нереальной», — заявил он.

Тарасенко также отметил, что болельщики отнеслись очень хорошо к нему и его семье. Спортсмен также заявил, что у него нет слов, чтобы описать свои чувства.

В составе «Сент-Луис» Тарасенко был с 2013 года. В 2019 году он завоевал в составе команды Кубок Стэнли.

Хоккей,Владимир Тарасенко,
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