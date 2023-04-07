«Динамо» продлило контракты с главным тренером Алексеем Кудашовым и его штабом на один год.
На очередном заседании Совета директоров московского клуба были подписаны контракты с главным тренером Алексеем Кудашовым и его помощниками сроком на один сезон.
В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 5-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина выбыло в первом раунде, уступив «Торпедо» (2-4).
Тренерский штаб «Динамо» в сезоне-2023/24
Главный тренер: Алексей Кудашов;
Старший тренер: Вячеслав Козлов;
Тренеры: Андрей Скопинцев, Александр Савченков;
Тренер вратарей: Константин Власов;
Тренеры по физподготовке: Ларс-Йоран Альквист, Александр Ахлаткин.