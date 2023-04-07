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55 минут назад

«Динамо» продлило контракты с главным тренером Кудашовым и его штабом на один сезон

Sports.ruиещё 4

«Динамо» продлило контракты с главным тренером Алексеем Кудашовым и его штабом на один год.

«Динамо» продлило контракты с главным тренером Алексеем Кудашовым
Фото: Sports.ruSports.ru

На очередном заседании Совета директоров московского клуба были подписаны контракты с главным тренером Алексеем Кудашовым и его помощниками сроком на один сезон.

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 5-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина выбыло в первом раунде, уступив «Торпедо» (2-4).

Тренерский штаб «Динамо» в сезоне-2023/24

Главный тренер: Алексей Кудашов;

Старший тренер: Вячеслав Козлов;

Тренеры: Андрей Скопинцев, Александр Савченков;

Тренер вратарей: Константин Власов;

Тренеры по физподготовке: Ларс-Йоран Альквист, Александр Ахлаткин.

Хоккей,Константин Власов,Александр Савченков,Андрей Скопинцев,Вячеслав Козлов,Алексей Кудашов,Торпедо,Фонбет,Динамо,
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