Одноклубник назвал болваном вратаря "Торонто" Илью Самсонова

«Узнал ли я что-нибудь новое о нём в нынешнем сезоне? Честно говоря, не особо.



Самсонов — тот ещё болван, это точно (улыбается). Иногда он получает борцовский пояс (присуждается лучшему игроку «Торонто» в матче. — Прим. «Чемпионата») и говорит: «Отличная работа, завтра важный выходной!» И потом, на следующий день, у нас нет выходного», — приводит слова Холла The Athletc.