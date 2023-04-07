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35 минут назад

«Сокол» на последней минуте вырвал победу у «Рубина» и вышел в финал ВХЛ

Чемпионат.com

В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» закончился пятый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Сокол» принимал тюменский «Рубин». Победу со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) одержали хозяева. Таким образом, счёт в серии — 4-1 в пользу красноярцев.

«Сокол» на последней минуте вырвал победу у «Рубина» и вышел в финал ВХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На первой минуте Артур Гиздатуллин вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Никита Брютов сравнял счёт. На 24-й минуте Александр Тарасов забросил вторую шайбу в ворота «Рубина». На 44-й минуте Алексей Дробин восстановил равенство в счёте — 2:2. За 20 секунд до конца третьего периода Богдан Потехин с передачи Алексея Князева забил гол и помог «Соколу» выиграть.

Таким образом, красноярская команда вышла в финал ВХЛ.

Хоккей,Алексей Дробин,Богдан Потехин,Артур Гиздатуллин,Александр Тарасов,Алексей Князев,
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