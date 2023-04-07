КХЛ начала проверку в связи с положительными допинг‑тестами семи игроков «Толпара»

КХЛ инициировала проверку в связи с положительными допинг-тестами игроков «Толпара»
«В рамках реализации антидопинговой программы в трех лигах (КХЛ, МХЛ, ЖХЛ), лига разбирает все случаи положительных результатов допинг-тестирования.
По состоянию на 7 апреля 2023 года семь игроков клуба МХЛ
«Толпар» сдали положительные тесты. Лига инициировала проверку по всем указанным фактам в команде «Толпар». КХЛ обнародует информацию по итогу разбирательства», – сообщили в пресс-службе лиги.
В нынешнем сезоне молодежная команда системы «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги обыграла «Стальных лисов» (3-1 в серии). Во втором раунде Кубка Харламова «Толпар» уступил «Омским Ястребам» (1-3).